猴群天天報到 校長放炮驅趕

2019-08-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林林內林中國小、淵明國中因緊臨山區龍過脈步道，今年五月後山中台灣獼猴猴群就頻頻入侵校園，暑假期間更是早、晚兩度到林中國小報到，隔壁的淵明國中也傳出獼猴偷吃營養午餐、進教室開書包偷東西，開學在即，林中校長林志郎天天放沖天炮驅猴，但效果有限。

疑果樹產量減 獼猴下山覓食

「入侵學校的台灣獼猴有兩群，每群都有廿、卅隻，從後山翻過圍牆爬進校園，把校園中的電線當空中走廊，有時候還從空中掉到地上。」林志郎表示，今年疑因山區果樹產量減少，往年冬天才會出現的獼猴，五月就跑出來，他發現學校旁至少有兩個猴群，每天侵入校園兩次，一次是早上七點半到九點，下午則是四點到六點，還成群在禮堂旁休息，正值暑假，未爆發人猴衝突。

快開學了 校長擔憂學生安全

林志郎說，他很擔心獼猴已把學校當活動據點，開學後會影響學生安全，他最近天天到學校放沖天炮驅趕獼猴，但效果有限，也柔性勸導登山遊客不要餵食獼猴，避免猴群習慣性滯留。

淵明國中校長丁清峯表示，一個月前猴群開始頻頻出現，曾看見獼猴準備要偷吃學生的營養午餐，立即吩咐廚房緊閉門窗，也曾在暑輔下課時目睹校門口聚集廿多隻獼猴，學校放沖天炮、使用棍棒驅趕，希望縣府協助驅猴。

縣府：將補助公所雇工驅猴

縣府農業處指出，台灣獼猴因不得獵殺，所以大量繁殖，進而擠壓原有的活動空間，也造成越來越多出現在平地，將補助鄉公所雇工驅猴，也會勸導觀光客不要餵食獼猴，並計畫與相關單位合作，在適合的山區林地種果樹引誘猴群，不要讓猴群侵入人類生活圈。

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