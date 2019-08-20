新北市圖幫學子收心 辦靜坐、免費理髮

2019-08-20

〔記者陳心瑜／新北報導〕暑假已進入尾聲，新北市立圖書館推出開學季系列活動，幫助學子收心，板橋四維分館明天（廿一日）、廿八日舉辦「超級理髮師」，借滿十本書可以免費理髮；板橋江子翠分館在八月廿九日也舉辦「靜觀」活動，帶領學子透過靜坐、收心操，重返學習步調。

親子一起靜坐 名額有限

新北市圖指出，為避免學生出現「收假症候群」，培養重拾書本並恢復閱讀常規，四維分館舉辦「超級理髮師」，學生在八月累計借滿十本書就可以登記免費理髮服務，理髮時間是廿一日、廿八日，每場各三十名，限國小學童；江子翠分館在八月廿九日舉行「好動小青蛙學靜觀」開學收心操，邀請親子一起靜坐，限持借閱證且借書的國小學生參加，即日起報名，限二十名。

在開學後的閱讀活動，市圖總館舉辦「開學新期許」臉書活動，即日起至八月廿五日，只要寫下對未來一年的期許並且拍照上傳到市圖粉絲專頁，就可參加抽獎；江子翠分館九月也推出「輕鬆學印象畫」藝術收心課程，即日起報名，弱勢家庭學童免費。

另外，新北市圖八月廿四日至九月三十日推出「小一新鮮人上學趣」主題書展，在全市三十二間圖書分館展出適合國小新生閱讀的書籍，活動資訊及報名方式到新北市圖官網查詢，電洽2953-7868。

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