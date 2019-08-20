林右昌PO「認真報告」 網友歪樓「好好減肥」

2019-08-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌日前被妹妹在臉書PO出年輕時的帥照，高顏值及高瘦的身材引起討論，他承諾要花三個月努力減重；基隆市議會臨時會昨天開議，他在臉書貼文「認真報告」、「很耗腦力」，結果留言一片歪樓，很多人要他好好減肥，紛紛表示「先減肥再說」、「減肥，沒有第二」。

林右昌的妹妹林宛姿前天深夜「出賣」哥哥，再貼出兩張林右昌服役時的帥照，民眾留言驚呼「九頭身美少男」、「長腿歐巴」，還有人說：「那時候怎麼沒出道？」也有網友在臉書成立「陪基隆三浦春馬一起瘦身」社團，希望林右昌找回年輕時候的身形。

林右昌表示，公務繁忙導致生活作息不正常，經常沒時間吃飯，以速食或咖啡、蠻牛等提神飲料果腹，睡前進食導致體重暴增，曾經嘗試斷糖、不吃澱粉的減肥法，成功瘦身十公斤；他笑說，規劃飲食控制、運動健身並進，努力在三個月後看到減重的成果。

另外，基隆市公車處連年虧損，負債高達十七億元，昨在議會臨時會中，多位議員提出改善建言，要求向中央爭取優待票價、虧損路線補貼等，或重新調整公車路線、轉型民營化。林右昌表示，公共服務是市府的責任，民營化雖然方便，但虧損路線一定會被犧牲，已要求公車處控制債務不要急遽增加，雖然市府財政不佳，但會儘量擠出錢來，不要只看帳面上的虧損，要視為公共服務的必要支出。

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