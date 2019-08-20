高雄沿海路城堡揭祕 供早期國軍攻城演訓

2019-08-20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市沿海路林園、小港區交界有座「城堡」，常被誤以為是古蹟，原來該處曾供國軍訓練攻城牆之用，隨著解禁開放文史踏查，最近發現它與日軍戰備坑道接壤，文化部國家文化資料庫更PO出早年登牆演訓老照片，神秘面紗逐漸被揭開。

該座磚造城堡位於沿海路、南星路口，約有三層樓高，大小跟恆春古城門相仿，相當顯眼，但仔細一看，它沒有城門，也沒有可供攀登階梯，早期附近都是軍事重鎮，一般人無法靠近，充滿謎樣色彩，還有人建議列為古蹟保護。

文史工作者戴健城說，一九六二年他就讀小港初中時，通學得騎單車經過該處，原本只是一座小山頭，下方還有台糖五分車鐵道，沒多久突然有座城堡矗立，一開始也不明所以，直到有次放學時交通管制，才得知是「老蔣」（前總統蔣介石）來視察攻城演訓，目前海軍陸戰隊隊史館還展示蔣介石當時視察的相關照片。

他指出，在早年「反攻大陸」時代，軍方認為中國有許多高聳古城牆，部隊必須學習攻城戰略，才會興建模擬城牆供部隊演訓。但隨著政策改變，該座演訓城堡早已被廢棄不用，這也是目前台灣唯一發現的一座。

文史人士最近踏查，發現城堡旁有直徑約一．二公尺日軍戰備坑道，證實老一輩日軍坑道可從林園駱駝山通到小港鳳鼻頭說法，且找出通往城堡頂的小徑，高聳城堡不再高不可攀。

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