韓秀公文堆 綠營批效率差沒歸檔

2019-08-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨開直播大秀公文堆，強調數量跟行政效率無關，卻意外掀起另波公文大戰；綠營反酸韓國瑜公文有無逾期、有無按規定歸檔，台灣基進秀出罷韓連署書堆，要跟韓國瑜的公文高度比一比。

高雄市長韓國瑜日前曾說每日批十件公文，行政院長蘇貞昌反譏他批的公文堆起來都比人還高，引發政壇公文堆大戰。韓國瑜昨中午突然透過臉書直播，秀出比人還高的一堆公文，還點名要與行政院長蘇貞昌PK。

韓國瑜強調，公文堆得高、堆得少，與行政效率無關，希望外界不要用偏狹的標準來看待市長認真程度。

陳瓊華︰公文應依規處理

曾管理過市府公文的前高市行政暨國際處長陳瓊華質問，有哪個公務機關可疊這麼高的公文沒歸檔？她指出，每份公文都是市政證據，關係市民權益、城市發展脈絡，公務機關有檔案法、有文書處理規則，規範公文歸檔時限、要求放置方式、規定調檔程序。

邱俊憲︰堆公文山來當靠山

曾在市府服務過的民進黨高市議員邱俊憲則表示，根據以往經驗，到首長辦公室的公文如果堆那麼高，裡面一定有不少逾期？他抨擊一開始不知是誰把一天批十件公文當做很厲害來嘴，現在又堆一座公文山來當靠山，真是另一種「瑜公移山」了。

台灣基進秀罷韓連署書

台灣基進高雄黨部換個方式跟進公文戰，秀出比人還高的罷韓連署書堆，提醒韓市長公文數量跟行政效率可能沒關，但連署書堆的高或少，與會不會被罷免很有關。

市府︰為凸顯數量無關效率

高市府說明，韓國瑜直播是想凸顯市政績效好壞、跟市長批閱公文數量並沒絕對關係，把市長當成科長更是沒必要的事情，民進黨政治人物這麼多意見，也請順便向行政院正副院長蘇貞昌、陳其邁反映，不要有事沒事就拿公文當道具，還有公文簽完要記得歸檔、不要留在那裡堆高。

高市府指出，韓市長昨天用於直播資料，全都是市長辦公室裡的，包括一般公文及市民意見，但詳細數量並未確切統計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法