田寮鹿埔路測速桿 蟬聯吸金桿王

2019-08-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕曾有民眾不滿限速太低，超速頻遭開單搶錢的田寮鹿埔路測速桿，今年上半年又蟬聯冠軍，成為高市最吸金的「桿王」，狂拍開出九四四二張罰單，第二名為岡山北路二六七號，第三名在路竹復興路一一三三巷，警方提醒民眾經過這些路口減速慢行，別跟自己的荷包和安全過不去。

半年開單告發9442件 進帳逾千萬

交通大隊統計，開單奪冠的「桿王」田寮鹿埔路照相測速桿，一至六月開單告發九四四二件，估計吸金讓市庫進帳一千一百多萬元，第二名「桿后」位於岡山區岡山北路二六七號，拍下八七四九件超速違規；第三名測速桿在路竹區復興路一一三三巷口，也有六六○三件。

民眾︰盼限速五十公里能放寬

曾有多人反映，「桿王」道路寬廣且於下坡路段，行經該路段動輒時速七、八十公里，破百車速也常見，卻僅限速五十公里，自然「吸金」，許多車主被罰得哀鴻遍野，甚至擔心車輛行經該處，因被罰怕了而急煞減速，也容易發生追撞意外，甚至曾有貨車撞斷「桿王」，當時曾傳因太吸金，才被人怒撞洩恨，要求考慮放寬速限。

警︰下坡又連續彎道必須限速

警方透露，曾多次與公路總局、交通局會勘，轉達民眾要求放寬速限心聲，並建議設計跳動路面，使行經的汽機車自然減速，但因田寮「桿王」附近是連續彎道，且位於下坡地段，車速易過快且反應不及，險象環生致車禍頻傳，一旦放寬速限造成重大車禍，相關單位難以扛責，堅持維持速限五十公里，超過時速六十公里就會啟動拍照開罰。

設跳動路面恐造成機車打滑

此外，針對民眾建議增設壓管等跳動路面，交通大隊表示，因跳動路面防滑係數問題，雖然汽車可收到降速效果，卻可能造成機車打滑失控，才未被納入規劃，請車輛經過務必減速。

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