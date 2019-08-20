高雄豪雨炸出94處坑洞 4騎士摔傷

2019-08-20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄連日豪大雨成災，九十四處道路出現坑洞，造成四名騎士摔車受傷，議員林智鴻質疑市長韓國瑜的路平政策破功，花錢花錯時間、工法也未提升，表面功夫禁不起考驗。

養工處指出，道路剛開闢會鋪設十至二十公分厚度，後續養護道路才會鋪設五公分厚度，部分道路因基底層承載力不足，如中山、沿海路段會進行基底改良，重新挖除後鋪設二十公分，且氣象預報降雨機率達四成，將要求包商不施工，並嚴格要求依照ＳＯＰ，確保道路工程品質。

自市府開設災變中心迄今，全市道路出現九十四處坑洞，包括鳳山行政中心旁光復路二段等，一名外送人員騎車經過左營區華夏路，陷入坑洞受傷，苓雅區有兩騎士遇坑洞摔車、鳳山區林森路有一女騎士遇坑洞摔車，現場均無警戒標示，共造成四人受傷。

議員︰路平政策破功 工法也未提升

議員林智鴻質疑市長韓國瑜上任後，主打的路平政策破功，只會做表面功夫，其實是禁不起考驗，重點在於花錢花錯時間、工法也未提升，他以日本為例，道路刨鋪厚度達二十公分，市府刨鋪厚度僅五公分，且應於雨汛期過刨鋪，才能避免大規模損害。

養工處︰坑洞為未刨鋪路段 工法視狀況

養工處表示，今年截至七月底止，已完成一百九十五條全路段道路刨鋪工程，總面積二○九萬平方公尺，加上零星道路刨鋪路段，總計三百多條道路，這次出現坑洞路段均是尚未刨鋪路段，目前已加派人力，漏夜趕工修補坑洞，至於工法，新闢道路鋪十至二十公分，基底層承載力不足道路刨鋪二十公分，養護道路才會鋪設五公分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法