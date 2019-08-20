《桃園》中壢區仁海宮水燈排遶境 百名義消拉一把

2019-08-20

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區「中元慶典藝術節」昨下午三點至晚間十點進行水燈排遶境祈福，內壢庄十個輪值里號召四十輛藝閣車及十輛燈篙車遶境、放水燈祈福，規模空前盛大。除了用機械動力吊起的水燈排，中壢仁海宮還與中壢義消中隊合作，號召一百多位義消，以人工方式立起約三層樓高的水燈排，更顯虔誠。

新街國小學童 小水燈排吸睛

水燈排祈福遶境於下午一點在中壢仁海宮前集結，輪值里水燈排車隊與仁海宮的人力水燈排兵分二路遶境，除了為好兄弟引路上岸，也祈求桃園風調雨順、國泰民安；其中有座小水燈排由新街國小學童拉抬，可愛畫面超吸睛，代表著文化向下扎根、傳承。

遶境沿途還有表演團體熱鬧展演，並在長春路、忠孝廣場、中壢夜市、中壢SOGO及仁海宮定點發放造型小豬氣球，吸引民眾爭搶、場面熱鬧；晚間九點，遶境隊伍抵達大江購物中心前集結展示，金光閃閃的大陣仗，吸引大批民眾圍觀、拍照。

昨晚八點，市長鄭文燦也到中壢銀河廣場參與遶境活動。他表示，中元節是客家族群很重視的節日之一，市府及中壢區公所與中壢各里結合信仰中心仁海宮，融合傳統客家慶典活動與藝文特色，展現多元文化風貌；也希望藉由活動，發揚中壢客庄特色文化，增進地方共識凝聚，讓民眾更深入了解客家人的中元節習俗，更重視與認同客家文化。

今晚封街晚會 玖壹壹等嗨唱

客家事務局長何明光、中壢區長吳宏國也預告，今晚七點至九點半在仁海宮還有封街慶讚晚會，除了首創彩繪神豬創作展示，還有玖壹壹、官靈芝、林芯儀、草屯囝仔、愛客樂、香蕉哥哥等藝人封街嗨唱，同時有摸彩活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法