家族病態性肥胖 5人縮胃合減193kg

2019-08-19

記者方志賢／高雄報導

高雄有一肥胖家族，家人都身材圓滾滾，阿嬤、媽媽及3兄妹等5人體重都破百，大哥甚至達169公斤，他曾20分鐘內吃下3份鐵板麵及65盎司牛排，迴轉壽司一吃至少40盤，5人先後接受胃縮小手術，總共甩肉193公斤，也重拾健康與自信。

高雄楠梓健仁醫院美體健康中心蔡明憲醫師表示，5人都屬病態性肥胖，一家人喜歡吃高糖、高澱粉食物，每餐大量米飯、麵食及含糖飲料，而過於肥胖不僅因外觀影響自信，也易引發糖尿病、高血壓、呼吸中止症等疾病。

2年前，50歲媽媽第一個求醫，她當時體重128公斤，長期肥胖不僅高血壓、高血脂，還有呼吸中止症，且走路時膝關節疼痛，接受腹腔鏡胃縮小手術後，2年來體重減掉52公斤至76公斤，慢性病也不藥而癒。

23歲女兒見媽媽減重成功，也想瘦身，她體重曾飆到120公斤，後來減了40公斤，讓阿嬤直誇變漂亮，還遇到「真命天子」，並步上紅毯。

2兄弟也接受減重手術，當時大哥體重169公斤、二哥重159公斤，2人都是大胃王，大哥曾20分鐘內吃下3份鐵板麵及65盎司牛排；迴轉壽司一吃至少40盤，另外一口氣連吃2個便當。

二哥手術後減了59公斤，減至100公斤；大哥則約3個多月前手術，至今減30公斤。

最後一位是80歲阿嬤，也在家人鼓勵下，1個月前手術，術後從100公斤減至88公斤，血糖及關節炎等問題也獲改善。

蔡明憲說，這一家人在2年內相繼接受了減重手術，重要是術後也須改掉喜歡吃碳水化合物食物的習慣，控制含糖飲料及澱粉類食品，並規律運動。一家人共減去193公斤體重，身體也逐漸恢復健康。

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