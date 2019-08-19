天天睡8小時還是累 濕熱體質作祟

2019-08-19

文／陳暐棣

劉先生是一位40歲業務，需要常常在外奔波拜訪客戶，一到診間就急著開口說：「陳醫師，我每天都睡足8小時，為什麼還是覺得每天都很累？泡了參茶、買了雞精、保健食品來吃，但為什麼還是沒改善？我是不是真的很虛？」

一把劉先生的脈，弦滑有力、舌質偏紅，舌苔黃且厚，體型壯實豐腴，滿臉油光，一派實症。一問之下，熱天在外跑業務都喝特大杯手搖冷飲，喜歡各式沾醬、重口味，還有吃消夜的習慣，聽說對身體好，也常吃大把堅果。

其實，疲倦易累的原因除了虛證之外，飲食與環境造成的濕熱體質也會造成疲倦乏力。濕熱證在亞熱帶海島氣候的台灣，多發生於夏、秋季節。濕為陰邪，熱為陽邪，濕熱交雜，常膠著難解，症狀也最多變。就像夏天午後雷陣雨之前，都懶懶的提不起勁，汗出熱也不解，就是感到渾身黏膩不舒服。

◎身體濕熱時的症狀表現：

●全身症狀：汗出黏膩、體味重、膿瘡癢疹、味覺較不敏感而喜重口味食物、肢體痠重。

●頭面胸部分：頭脹暈沉、面泛油光、青春痘、胸悶呼吸不順、口黏。

●肚腹部位：腹脹、消化差、噁心反胃、打嗝味重、排氣味重、排便黏且味道重。

●骨盆腔以下部位：會陰部肛門搔癢、女性陰道分泌物黃黏、味重或巴氏腺囊腫、香港腳。

濕熱證臨床表現多變，此類患者多非虛證，因疲倦常自行服用雞精、人參茶、藥膳等，更會加重濕熱的症狀表現。另外，門診還會遇到患者提到自行煮食薏仁湯，希望達到去濕利水的功能，但因與臨床處方的劑量相比遠遠不足，造成去濕不成，反加重濕邪停滯的結果。

濕熱證在治療上，首以清、瀉為主，用藥上以芳香化濕、健脾利濕、清熱瀉火藥配合，在藥物治療與疾病動態的變化下，必須隨時調整利濕與清熱藥物的比例，才能達到最好的療效。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫內科主治醫師）

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