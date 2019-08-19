新北大都會公園 瀑布滑草場啟用

2019-08-19

〔記者陳心瑜／新北報導〕橫跨新北市三重、新莊、五股、蘆洲區，位於二重疏洪道內的「大台北都會公園」是熱門的親子休閒地點，許多民眾反映名稱容易混淆，讓人誤以為在台北市，市府即日起將這座全市最大公園更名「新北大都會公園」，並利用既有的堤防斜坡鋪設人工草皮，打造長十六公尺、寬廿公尺、高約七公尺的「瀑布滑草場」，昨天啟用，吸引許多親子帶著滑草板搶先體驗。

原名大台北都會公園 斥資400萬更名

新北市高灘地工程管理處長謝俊隆指出，「新北大都會公園」是全市最大、面積廣達四二四公頃，台中、高雄都有屬於自己都會名稱的公園，原名「大台北都會公園」常讓民眾誤以為活動地點在台北市舉辦，更名「新北大都會公園」更名副其實，即日起更名，並斥資約四百萬元更換地景字樣及路標指示牌等各項標示。

一個月內更新 堤防英文地景不變

他說，堤防兩側十米見方的白色不鏽鋼字樣地景會改為「新北大都會公園」，但英文地景NEW TAIPEI METROPOLITAN PARK因字義相符就不再更動，周邊路標、園區導引指示牌、文宣摺頁會在一個月內更新。

對此，民意看法不一，有人贊成更名，但也有民眾認為，當地人都知道「大台北都會公園」在二重疏洪道內，不用浪費四百萬元。

謝俊隆表示，昨天啟用的瀑布滑草場是利用既有堤坡的高低差，鋪設人工草皮，以藍色為背景加上白色的水紋，營造「瀑布」的意象，兩側各有十米寬的岩石攀爬區，再搭配一旁去年完工的「幸運草地景溜滑梯」，讓「新北大都會公園」成為親子的遊玩樂園。

瀑布滑草場 吸引親子搶先體驗

市長侯友宜昨天主持瀑布滑草場啟用儀式，上午天晴，吸引約兩百名親子帶著滑草板搶先體驗，歡笑聲不斷，侯友宜也乘著滑草板同樂，他表示，滑起來很刺激但很安全，邀請親子前來體驗。

高灘處表示，因為天然草皮維護不易，所以採用人工草皮，且能打造出有多元色彩變化的地景效果，呼籲親子遊戲時必須搭配滑草板使用，以策安全。

瀑布滑草場的開放時間和幸運草地景溜滑梯一樣，每天早上六點到晚間十點，適合五歲以上孩童使用，下雨天停止開放。

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