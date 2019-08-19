雞籠中元祭放水燈遊行好趕 民俗專家獻策

2019-08-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕已傳承一六五年的雞籠中元祭，十四日舉辦的「放水燈遊行」萬人空巷，有民眾批評流程混亂，很多團體來不及表演。台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢建議，應該讓各宗親會的水燈頭先走或提早遊行時間。市府文化局表示，因涉及交通管制，遊行時間很難再提前，但細節會再檢討。

雞籠中元祭的重頭戲「放水燈遊行」在十四日晚間熱鬧登場，基隆市區宛如不夜城，蔡英文總統也出席開幕式並參加遊行，但事後許多人抱怨流程混亂，很多表演團體還沒表演就被催促往前走，練習、彩排很久都白費了，批評「中元祭走味」。

鑽研民俗的林茂賢表示，宗親會要求遊行要在晚上十點前結束，否則會耽誤到放水燈的時辰、科儀，主辦單位因此採取「行進間表演」，要求團隊邊走邊表演，不能定點停留在觀禮台，所以催促遊行團隊快速通過，但表演團隊排練多時，不能充分展演當然心有不滿。

張姓市民說，早年的中元祭，官員與市民一起席地而坐，欣賞行進間的表演，不會延誤放水燈的時辰，如今在海洋廣場設置觀禮台，表演團體要走到觀禮台前定點表演給「大官們」欣賞，當然會延宕時間，他建議官員們接地氣，「跟民眾席地而坐，一起觀賞很難嗎？」

文化局表示，遊行時不斷催促隊伍向前，是避免耽誤放水燈的時辰，遵照民俗時辰是中元祭的重要精神，因涉及交通管制時間，遊行很難再提前，但流程會再檢討，更動開場表演時間或精簡部分流程。

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