苗再傳石虎遭路殺 今年第15起

2019-08-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣再傳石虎遭路殺！苗栗縣政府農業處昨早獲報，於台六十一線西濱公路的後龍鎮赤土崎路段，有一隻小石虎疑遭車輛撞擊死亡，因此事件，已是苗栗縣今年第十五起石虎遭路殺，也是該路段歷年第五起，公路總局將設置生物圍網，盼避免憾事重演。

縣府農業處自然生態保育科長張葦證實，昨早於台六十一線赤土崎南下匝道口一○八‧一公里慢車道上，有民眾發現石虎疑遭車輛撞擊死亡，陳屍於車道上，派員到場並未尋獲屍體，但依照片初判為幼年石虎，疑似為覓食而走到車道上，才慘死輪下。

張葦指出，赤土崎為山丘地，常有石虎出沒，由於道路切割其棲地，導致許多石虎要覓食時常必須冒險穿越車流量大的西濱公路，加上此案已是歷年來該路段傳出的第五起，也是苗栗境內今年第十五起石虎遭路殺悲劇。

公路總局苗栗工務段長陳禎康表示，過去已在石虎路殺熱區之一的台十三甲線卓蘭段設置生物圍網，而此次傳出石虎路殺的台六十一線赤土崎路段，已設有兩面當心動物警示牌，正規畫於一○六至一一一公里處建置生物圍網，預計年底完成，盼能避免憾事重演。

因昨天幼年石虎屍體暫未能被尋獲，長期致力保育石虎的臉書粉絲專業「貓徑地圖王小明」也發文呼籲，若有民眾撿拾石虎遺體，請通知苗栗縣政府或台灣石虎保育協會等，以利進一步研究、推動保育工作。

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