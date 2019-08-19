彰化》挹注千餘萬 芬園寶藏寺修復完工

2019-08-19

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣定古蹟芬園寶藏寺修復完成，昨天舉辦竣工典禮。此次修護中，寶藏寺管理委員自籌經費五十一％，其餘四十九％由文化部支付，成為首例廟方自願出資逾半工程費，體現了「政府資源有限，民間力量無窮」的理念。

寶藏寺創立迄今已有三百多年，一九八五年為內政部指定為三級古蹟，一九九八年由中央補助經費工程整修，二○○五年依文資法又定為縣定古蹟，但在二○○七年以及二○○八年因受地震影響，後殿屋頂位移且屋瓦下滑，而前殿、鐘鼓樓、涼亭及戲台等，也部分受損，必須加以整修。

寺方發動信徒捐款828萬 完成修復

縣府爭取中央補助經費，而寺方也發動信徒捐款，並承諾由自行負擔五十一％，其餘四十九％由文化部支付。二○一八年時，文化部核定補助經費六○四萬元，寺方自籌八二八萬元（後又追加二百萬元），合計一四三二萬元，主要針對古蹟前殿建築本體、鐘鼓樓、涼亭、戲台及屋面木構件檢修、牆體裂縫修補、牆面灰粉刷層重作及蟲蟻防治工程等。

彰化縣副縣長洪榮章表示，一般寺廟修復大部分都是由政府全額補助，寶藏寺願意出資工程經費後又追加，可說是公私合力維護文化資產的典範。

信眾湧入寶藏寺進行普度、放水燈

寶藏寺管理委員會主委張恊章表示，在彰化縣府及文化局協助爭取經費之下，目前已修復竣工，在良辰吉時舉行慶成典禮，而寶藏寺在傳統上，都會在中元節放水燈以及普度，也在昨天一同舉行。

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