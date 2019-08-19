童玩節閉幕 51萬人次入園創5年新高

2019-08-19

〔記者江志雄、張議晨／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節昨晚閉幕，遊客人數突破五十萬大關，超越去年的四十．八萬人次，創下二○一五年來新高。宜蘭縣文化局估計，四十四天的活動創造出七億元經濟效益。

童玩特別獎 抽出汽車大獎

閉幕式重頭戲「童玩特別獎」抽獎，由平日個人券紙本票號G009199雀屏中選，幸運兒可憑票根兌獎，把市價近七十萬元汽車大獎開回家。

各國團隊擔綱演出的閉幕聯演，演出塗鴉秀、扯鈴、雜耍、彩旗、疊羅漢，最後拼出今年童玩節主視覺「蝴蝶」圖騰，讓觀眾驚喜連連，現場掌聲不斷。

宜蘭縣長林姿妙感謝國內外演出團隊，留下精彩美麗畫面，也因各界支持，本屆遊客數達到五十一萬多人次，人氣指數飆升，象徵童玩節成功蛻變升級；閉幕式尾聲，各國團隊一一上台，使用母語向大家告別，林姿妙宣布二○二○童玩節再見。

44天創造7億經濟效益

宜蘭縣文化局所作問卷調查，去年童玩節遊客留宿宜蘭比例四十八％，今年開放時間延長到晚間九點，留宿率增加到六十三％，推估為周邊觀光產業帶來七億多元經濟效益。

回程車潮擠爆國5 堵10公里

童玩節最後一天，許多人攜家帶眷入園遊玩，回程時擠爆國道五號，昨天下午四點，國五北上車道車流一度回堵近十公里，長長車龍從雪隧宜蘭端入口塞至宜蘭交流道，比一般週日更塞，宜蘭至南港要兩小時四十分，約平日車程的三倍時間。

坪林行控中心研判，適逢童玩節閉幕日，外地遊客湧向宜蘭，可能是午後豪雨，不少遊客提前結束行程北返，恰巧碰上國五車流高峰時段造成大塞車。

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