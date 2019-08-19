台南安平水資源回收中心 10月招標

2019-08-19

〔記者王涵平／新營報導〕「安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」，預定二○二二年六月底起第一階段提供一萬噸再生水給南科廠商，水利局表示，全案十月將上網招標，希望二○二四年能全量供水。

預定2022年6月底 第一階段供水1萬噸

南市水利局表示，該案在今年七月卅日獲內政部核定補助，總工程經費上限卅七．三六億元，主要是配合行政院「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，與南科高科技廠商持續擴大投資先進製程，透過推動水資源回收中心放流水回收再利用計畫，解決南科園區未來供水缺口，希望有助台商回流及產業根留台灣。

解決南科未來供水缺口 有助台商回流

為讓新興水資源（再生水）事業的啟動，吸引更多技術經驗豐富的國內外廠商參與本案。水利局長李賢義表示，全案預計今年十月上網招標，在功能、品質及安全最無虞的狀況下，明年三月底完成統包新建工程之發包及簽約。

他說，全案採用統包工程（DBO，設計︱興建︱營運）的方式興辦，由公部門挹注建設經費、降低用水端負擔，進而增加產業使用再生水的意願，也創造並活絡相關產業及市場，而用水端仍要負擔營運期的維護管理費用，符合使用者付費的原則及兼顧獎勵與公平性。

水利局指出，為確保廠商用水權益，以及計畫興建與營運期穩健推動，未來將由台南市政府及南部科學園區台南園區管理局，分別擔任各段供水及用水端的統籌窗口，由公權力確保責任義務，也引進民間專業與能力，讓再生水能夠穩定的供應。

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