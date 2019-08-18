意志力戒菸常破功 戒菸門診來幫你

2019-08-18

文／余宜叡

50多歲的何先生每天兩包菸，菸齡已經20餘年，使用降血脂和降血壓藥3年多，從一開始治療至今，每次回診，醫師都會衛教，並且問他：「要不要戒菸？」不過他都以「目前壓力還很大，下次再說」回應。但這次回診，他不是來拿藥，而是特地要來看戒菸門診。

醫病共決抗菸 成功率增6成

原來他上網看到有報導提到「常常咳嗽、有痰或會喘，有很高的機會是罹患肺阻塞」同樣是老菸槍的朋友因心肌梗塞病逝，加上他有高血脂和高血壓，更是高風險族群，因此他決定要戒菸。

何先生告訴醫療團隊曾多次戒菸失敗，產生戒斷症狀，加上工作生態與朋友的影響，常不到一個月就破功復抽。

這次就診後，他才知道原來有不需嚼和不用貼的口服戒菸藥物。在醫病共決治療藥物後，他開始戒菸的療程。

第一週回診就已經減量達到每天可少抽半包菸（10支）的成效。戒菸個管師會定期電話關心戒菸情況，戒菸門診回診時，醫師會詢問他的用藥情形，並加以鼓勵，促使他繼續減少每天的吸菸數。

單純意志力戒菸，容易因戒斷症狀的產生，降低成功機會，臨床實務上透由意志力戒菸成功率約略不到5%，但戒菸醫療門診、使用戒菸藥物，輔以醫療團隊的專業介入，大幅提高戒菸成功率達20%至60%。

國健署補助 1年2次療程

目前國健署補助戒菸療程，每個療程8個星期，一年可以補助兩個療程，每次回診只需負擔200元的部分負擔；何先生最近回診分享，目前自己已經減菸至一天一包，一個月的菸費大約可省下3000多元，若是完全戒菸，每個月可以省下7000多元！

他承諾會持續使用戒菸藥物控制菸癮，並減少每天的抽菸量，維護自己的身體健康。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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