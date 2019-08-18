《健康聚寶盆》長者參與社區活動 有助延緩失智

2019-08-18

文／高志堅

林奶奶一天要問孫女10來次：「妳功課寫完了沒？」漸漸地也不太去舊街上的雜貨店，整天都待在家裡。年輕時愛說故事、愛分享的習慣，近幾年說得少了，變得沉默寡言。以上都算是失智症的常見症狀。

失智大多數都是因為隨著年齡逐漸增長，腦部累積了異常的β類澱粉蛋白。這些蛋白質留存於腦中，就會造成神經的退化。目前針對此類的神經退化，可透過藥物治療加強神經功能，延緩退化的速度。

重複發問、少出門 就是警訊

另外一類的失智患者，其退化原因來自心血管疾病。例如曾經中風、腦出血，或是腦傷而造成腦細胞損傷。這類病人的治療，則需在日常生活中著重「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的控制，以確保心血管健康，避免腦部細胞再受到傷害。

有些患者的失智症狀有可能透過治療得到改善或是延緩惡化，例如因為水腦、腦腫瘤，或罹患內分泌疾病（如甲狀腺功能較差）、傳染病（如愛滋病或梅毒等）等造成的失智。

一般來說，如果發現家人常常重複一樣的問題、記不住有約會、無法完成之前能輕易完成的工作、開始會迷路或是社交上越來越退縮，應該及早就診評估。

失智症若能早期發現、早期治療，個案的生活功能可以維持比較長的時間，相對也有比較好的生活品質。

維持良好的健康習慣，是降低失智風險的關鍵，例如飲食上，建議以地中海飲食為主，將多樣化的蔬菜、水果、全穀類與堅果種子替換為餐盤中的重要內容；油脂類以橄欖油作為主要來源；肉類則建議少量攝取，且以魚類、家禽類為主要搭配來源。

年紀步入中年，更要重視運動，不只有益身心，更可以降低心血管風險、減少腦血管疾病的發生。

下棋唱歌聊天交流 活化腦力

最重要的是，用則進、廢則退，唯有真正讓腦子活動才是活化腦力最好的方法。與朋友下下棋、唱唱卡拉OK或是泡茶聊天都是很好的活動。

記得多鼓勵家中長輩出門參加社區活動，營造聰明健康充實的銀髮生活。

（作者為羅東博愛醫院神經內科主治醫師）

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