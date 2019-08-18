校園「透水保水」 新北每年改善2校

2019-08-18

〔記者何玉華／新北報導〕為改善淹水問題，「新北市透水保水自治條例」要求新開發案、新設施，必須設置雨水貯存或中水回收系統，市長侯友宜表示，水利局每年也將在易積淹水地區完成兩所透水保水校園改善，水利局雨水科長王忠賢說，目前完成五所，明年將改善三重新北高中跟汐止金龍國小。

每校3千萬 已完成5所

「新北市透水保水自治條例」二○一六年實施，所有開發基地須採透水保水設計，例如雨水貯留設施、透水鋪面、雨撲滿等，並在二○一七年訂定「新北市透水保水技術規則」，包括公園、道路、學校及私人建物等設施，都必須設置雨水貯存或回收系統，在提出建照申請時，水利局會先審查，避免土地開發後，雨水逕流造成下水道及道路側溝的負荷。

率先改善17易淹水學校

水利局與教育局合作，率先改善易積淹水地區學校的透水保水設施，初估約十七校，將配合學校工程進行，減少對教學活動的影響；王忠賢表示，已完成自強國中、小、板橋國中及今年完成的五股成州國小、三重高中，未來每年以兩所學校為目標，明年擬定是三重新北高中跟汐止金龍國小，每校經費約需三千萬元。

王忠賢指出，以三重高中為例，遇到強降雨時，雨水先貯存在地底下的四百噸貯水池，以及透水鋪面容量約卅噸雨水，可有效滯延與消減洪峰，達到滯洪效益。

另外，利用校園操場收集雨水，經處理後貯存到學校屋頂，設置自來水及雨水分別使用的二元供水系統，將回收的雨水用來沖廁所與澆灌植物，有效循環利用水資源。

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