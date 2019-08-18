高雄雨災農損初估三百多萬 木瓜最嚴重

2019-08-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日下起豪雨，兩天累計最大降雨量六百七十二．五毫米，造成農業損失初估三○六．六萬元，以木瓜水傷損失二○一．八萬元最慘，今年整體農損金額破一．七億元。

這波豪雨最大二十四小時累積雨量逼近五百毫米，以桃源區四百九十一毫米最大，高達九十四條土石流警戒，累計兩天最大降雨量六百七十二．五毫米，昨雨勢雖趨緩，最大二十四小時累積雨量仁武區一百二十二毫米，造成多處道路積淹水，包括仁武區鳳仁路、鳥松區中正路、小港區漢民路中山國中前。

值得一提的是，連日豪雨造成農作物水傷，市府農業局初估農損金額三○六．六萬元，被害面積共一一九．八公頃，主要受害農作物為木瓜，損失金額二○一．八萬元，被害面積共七十四．五公頃。

香蕉水傷會葉片黃化，主要是葉面破損，被害面積十五．二公頃、損失金額六十一．六萬元；蔥則是泡在水裡，被害面積三公頃、損失金額十二．五萬元，農民爭取天然災害現金救助。

桃源區四社部落聯外道路路基掏空，路面崩塌寬五公尺、長約三十公尺，農民擔心數萬公斤芒果無法採收，區公所將待天氣好轉趕工，方便農民運送農作物。

副市長李四川昨視察路竹區頂寮社區因地勢低窪，經常受潮汐影響，飽受海水倒灌之苦，水利局於三公宮一帶進行水利改善工程，已完成加高護岸五十公分，將設置防潮閘門及抽水機，以減緩海水倒灌，預計今年底完工。

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