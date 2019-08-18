挺港反送中 300多人靜坐高雄車站

2019-08-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕三百多位在台港生與台灣民眾，昨晚齊聚台鐵高雄車站廣場，用「靜坐」方式力挺香港反送中，雖然沒有聲音，卻也是最堅定的聲音。

紗布包右眼 牆上留言

昨晚活動由舉辦「反送中反逃犯條例集會高雄場」、「二手安全帽應援香港高雄場」的高雄香港學生逃犯條例關注組主導，屬於八一七全球抗爭連線集會聲援香港行動之一，吸引三百多位在台港生與台灣民眾參與，也有不少乘客在連儂牆上留言為香港打氣。

主辦單位說明，近日在香港因「送中條例」引發的警民衝突愈演愈烈，港警不符合比例原則的暴力手段，已傷及許多集會民眾，而中國媒體惡意抹黑香港集會活動的新聞更是屢見不鮮。

為此，全球各地的香港人，決定一同於八月十七日串聯來自全世界的力量，共同聲援香港「反送中」事件。

多位民進黨民代到場致意

昨靜坐行動從下午六點到八點，在高雄車站一樓大廳展開，民進黨立委李昆澤、許智傑，高市議員高閔琳、簡煥宗、邱俊憲均到場致意，考量不讓活動主軸失焦，民代均保持低調，用具體行動力挺。

李昆澤透露，事先曾與轄區警方溝通，在不影響乘客通行與現場秩序情況下，讓靜坐活動可以順利進行，而警方對現場港生與民眾也相當禮遇，跟香港警方很不一樣。

參與靜坐的港生與民眾多身穿黑色衣服，拿著反送中的海報，表達力挺香港爭取民主自由，還有人以紗布包著右眼，象徵唾棄港警暴力，活動到最後，兩位幼稚園孩童突然高喊「香港加油」，全場瞬間響起掌聲。

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