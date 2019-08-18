中壢中新地下道掉水泥塊 砸中騎士摔傷

2019-08-18

〔記者許倬勛／中壢報導〕天外飛來橫禍！六十二歲吳姓婦人前日騎車行經中壢區中新地下道，突然遭上方掉落的混凝土塊砸中摔車，當場血流如注，送醫救治後暫無大礙，目前留院觀察中；交通部台灣鐵路管理局昨派員到醫院慰問傷者，強調會負起理賠、修繕責任，近期也會盤點轄下的鐵路橋梁，不讓意外再發生。

擊中頭部 婦人摔車翻滾5公尺擦傷

中壢警方表示，前日下午五點四十分，吳婦騎車行經中新地下道，上方混凝土突然剝落，剛好擊中行駛於中線道的吳婦頭部，導致她瞬間失去重心摔車，往前翻滾了約五公尺，當時正逢上下班時間，幸好後方沒有來車追撞，員警獲報通知消防人員到場，同時封閉車道以利救護。

吳婦全身有多處擦傷，包括肩、頸部與雙手，且有右眼血腫、流鼻血等症狀，所幸意識清楚、無生命危險，目前留院觀察中。

市府急設攔石網 台鐵全面安檢橋梁

中新地下道上方為鐵軌，市府養護工處表示，火車行經的橋樑由台鐵負責養護，前天接獲訊息後先行派員搶修，同時設置攔石網避免碎石掉落，初步勘驗無結構性危險，應是火車行經震動導致，已要求台鐵全面盤點市內所有橋梁。

台鐵表示，為配合鐵路地下化先導工程，將連接中壢火車站前後站的中新地下道拓寬，從雙向四車道變為六車道，並由鐵道局負責拓寬工程，去年在降挖隧道時發現橋板底部產生裂縫，當時以混凝土填補，不料前日竟剝落傷及民眾，會負起後續醫療及賠償責任，並與鐵道局共商改善措施。

這起事故也在網路上引起討論，有人質疑地下道去年八月才拓寬啟用，豈料事隔一年就出狀況，諷公家單位的施工品質不僅低落，還會設陷阱、丟暗器；另有民眾好奇若在鐵路橋下受傷，究竟權責單位屬誰？深怕下次發生在自己身上求助無門。

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