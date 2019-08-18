桃園去年罰款「超收」6.1億 交通違規佔3.3億

2019-08-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市去年決算報告出爐，各局處罰款收入部分預算十五．五億元，決算達廿一．六億元，超收六．一億元、近四成，其中，警察局預算八．一億元、決算十億元，交通裁決所預算三．四億元、決算四．八億元，合計交通違規超收三．三億元，議員萬美玲質疑，市府不能因為去年財政虧損擴大，就把民眾當提款機。

決算比預算多 市議員批搶錢

警察局表示，去年交通違規舉發件數較前年微增八％，主要是利用交通違規大數據分析，針對易造成民眾傷亡的交通違規態樣加強取締，罰鍰雖然增加，但相對民眾傷亡人數亦有顯著下降。

警局︰嚴抓危駕 傷亡數大降

交通局長劉慶豐表示，交通裁決所主要是處理警察單位罰單，收取約四分之一的經費，若桃園市民於外縣市被取締違規，同樣是回到桃園裁決，另裁決所同仁對於追繳罰單非常積極，也是罰單收入多的主因。

另，勞動局主任秘書陳先琪表示，罰款增加原因是「勞動基準法」提高罰鍰額度，而勞動部補助六都職業安全衛生勞動檢查員的名額，並擴大授權給勞動檢查處，也是勞動局罰款增加的原因。

環保局公關室主任井長瑞表示，環保局為保護河川、海岸線加強違規取締，加上去年「水污染防治法」、「空氣污染防制法」裁罰金額提高，才會造成罰款金額增加。

萬美玲表示，去年是選舉年，市府各項預算暴增，虧損也創歷年新高，桃園市升格前三年總計虧損（歲入、歲出短絀）一五○億元，豈料去年一年就虧損一三七．七億元，為了讓帳面好看，市府除了賣地增加收入外，另外一個管道就是多開罰單，把民眾當成提款機。

除警察局、交通裁決所外，其他超收較多的包含勞動局（含勞檢所）預算○．八四億元、決算二．○七億元，超收一．二三億元；環保局一．三億元、決算一．九億元，超收○．六億元；其他單位大都持平或金額不大，例如：地方稅務局預算○．四七億元、決算○．五一億元，超收○．○四億元，衛生局預算一千萬元、超收一千萬元，農業局編列二五○萬元預算，還短收一百萬元，也是唯一短收單位。

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