建污水處理廠 竹縣五華工業區邁步

2019-08-18

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕為取得新竹縣五華工業區新建污水處理廠等公共設施用地，縣府表示，縣務會議已通過辦理墊付總經費約一點二億元，近日將送請議會審議，工程預計二○二一年十二月底完工。

縣務會議通過墊付1.2億元

縣府國際產業發展處表示，位於芎林鄉的五華工業區面積約三十九頃，一九七七年編定為工業區，縣府向經濟部工業局爭取前瞻計畫補助，辦理污水處理廠及服務中心等公共設施工程，已獲補助兩億三千九百零七萬元，縣配合款五千二百四十九萬元。

不過，工程需地面積共約五千平方公尺，用地取得總經費約一點二億元，非屬中央補助範疇，因此縣務會議日前通過辦理墊付，近日將送請議會審議。

工程預計2021年12月底完工

新竹縣長楊文科表示，五華工業區編定已逾四十年，等用地取得後，將盡速增設污水處理廠等公設，以改善工業廢水排放及污染問題。

監察院日前通過調查報告，提案糾正縣府對於「頭前溪水系自來水水質水量保護區」內的污染性工廠怠於清查及管理。

「我們要喝乾淨水行動聯盟」等團體，預定明天聚集縣府前廣場呼籲儘速訂定廢污水管理自治條例，讓事業廢污水徹底回收分流，勿混入民眾飲用水及灌溉水，經濟部水利署也應落實查察及各項保護區開發評估，勿淪為橡皮圖章。

縣府產發處長陳偉志表示，針對頭前溪沿岸工廠廢水排放改善問題，環保局加強稽查五家位於水質水量保護區的工廠並輔導轉型，也清查全縣未登記工廠，預計十一月三十日前完成，屆時將可確實掌握縣內未登記工廠資訊，以利後續的納管及輔導。

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