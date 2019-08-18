苗就業博覽會 中高齡好機會

2019-08-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部辦理的苗栗地區就業博覽會，昨天登場，為苗栗縣近十年最大場，現場卅三家企業提供一千八百三十一個職缺，初步媒合率近六成；其中，包括近四百個樂齡友善職缺，吸引不少中高齡民眾參加，有五十歲婦人通過一階面試，開心表示終於有企業願意給她機會。

33企業1831個職缺 媒合率逾6成

勞動部次長林明裕也出席博覽會；他表示，勞動部每年舉辦二千場以上的徵才活動，服務各地民眾，同時，勞動部也積極推動基本工資調升，最近行政院通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，幫助建構銀髮族友善的就業環境等一系列促進就業措施，努力讓勞工安穩工作、安心在職場打拼並建立安全的勞動環境。

45至65歲求職者 400個友善職缺

勞動力發展署桃竹苗分署表示，中高齡就業者是指四十五歲到六十五歲，分析此年齡層的民眾，普遍仍需肩負家庭經濟壓力，但因現今職場所需技能轉換迅速，尤其是電腦作業部分，使得中高齡求職者往往碰壁。

勞動部於昨天就業博覽會，安排提供近四百個樂齡友善職缺，吸引不少中高齡求職者前往徵才活動現場。有五十歲婦人，昨天順利通過一家馬來西亞廠商的第一階段面試；她開心地說，失業已有一段時間，終於有企業願意給她機會。

桃竹苗分署表示，除協助建構樂齡友善就業環境，各分署也都會舉辦多元化職業訓練課程及服務措施，提供中高齡失業民眾累積自身專業，重返職場。

此次徵才活動，卅三家廠商釋出一千八百三十一個職缺，包括科技、傳產、照護服務、批發零售業等類型，起薪三萬元以上職缺多達五百四十個，矽品精密工業更祭出上看八萬元的高薪，計有二千三百七十九人次參加，媒合率近六成。

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