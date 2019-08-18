名間土石流 20戶近60人疏散安置

2019-08-18

〔記者謝介裕／名間報導〕南投縣名間鄉仁和村山腳巷前日發生大規模土石流壓毀民宅意外，昨日名間鄉公所派員會勘，發現受災區集中在仁和村一鄰，約有廿戶受影響，疏散安置近六十人，究竟是單純雨勢、雨量太大造成？還是潛藏地層滑動危機？鄉公所及縣府將會同專家深入調查，以利後續家園重建工作進行。

地層滑動？ 將邀專家調查

名間鄉長陳文德及其夫人李雁惠、代表會主席陳國能等人，在得知該意外後，即展開疏散及安置工作，除了三十多位災區民眾前往親友住家依親以外，尚有廿六人被安置在位於仁和活動中心的災民收容所。

鄉長陳文德指出，經初步調查，廿戶受災戶中，有四戶住宅被土石流吞噬，可算是全倒戶，其餘仍有待進一步認定，但允諾會向縣府及中央爭取從優補助。

4戶全倒 清理至少要5天

由於目前天氣尚不穩定，時晴時雨，增加受創中斷的道路搶通困難度，公所預估連同災區土石、泥濘清除等相關工作在內，至少須五天以上，因此提醒災區民眾若要打消依親念頭的人，可隨時與公所民政課長陳證原聯繫，以便安排三餐及住宿安置事宜。

前日的土石流造成該村一百多戶停電，經台電南投區處冒險搶進，已在前夜復電。而當天瞬間滑落的土石流，估算多達七．二萬立方公尺，農委會水保局已同意全力協助，縣長林明溱也表示，會全力協調促成土方運到隔壁的集集鎮現成的合法土石方棄置場。

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