花蓮南濱、化仁海堤 改造大升級

2019-08-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮南濱段電桿地下化工程進入尾聲，預計再現「一九三最美天際線」，鄰近一旁的南濱、化仁海堤，也在水利署第九河川局斥資七千多萬元的升級改造後，分別在七月中及八月初完工，找回昔日「美麗海岸線」，新海堤廊道搭配海龜等海洋風格的景觀設計，吸引許多民眾親海、賞海，趁著清晨黃昏在海岸線旁樂活慢跑、騎單車。

震災受損 斥資7400萬修繕

綿延數公里位於花蓮市、吉安鄉的南濱與化仁海堤，因○二○六花蓮震災受損，海堤防汛路龜裂，加上化仁海岸海域地形及潮流影響，沿岸既有砂岸日益流失，九河局經查後，遂投入七千四百萬元辦理災修工程，包括南濱海堤環境改善工程的二千五百萬元及化仁海岸環境改善工程的四千九百萬元。

海龜等海洋風格景觀設計

其中南濱海堤環境改善工程（太平洋公園），主要內容包括防汛道路拆除重建六百六十公尺，並設置觀景平台、草皮緩坡營造前坡景觀及增加親水性，約在七月中完工；化仁海岸環境改善工程則於八月初竣工，施作前坡鋪排大塊石並設置防災預警平台，維護海堤安全，另進行紙模地板改善堤頂表面施作，並種植多種喬木及草皮營造整體海堤景觀。

美麗海岸線 新建自行車道

九河局長謝明昌昨說，二處海堤經修繕後已重新開放，南濱海岸因鄰近市中心，是花蓮極為珍貴的海岸景觀休憩區，除綠美化外、也施作海洋動物意象、鯨魚造型的觀景平台及海龜陶塑品點綴，鼓勵民眾親近海岸環境，而化仁海堤經改善，也有煥然一新的自行車道可供體驗。

他說，海龜設置主要有「養灘」及「環保」意涵，因海龜需有沙灘及乾淨的水環境才會上岸，近年南濱及化仁海岸灘線在各界努力下逐漸恢復，北濱已減緩灘線流失，期望民眾繼續減塑守護海洋，讓花蓮美麗海岸線永續長存。

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