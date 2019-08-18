南美館辦車展 館長：活用閉館空檔

2019-08-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立美術館變成「新車展示中心」？國際知名特斯拉電動車十二日晚間選在南美館二館，在台首發表新平價電動車Model 3，引起正反意見。

南美館館長潘襎表示，藝術定義隨著時代演進走入科技，已激盪出無限可能性；例如以前Video視聽娛樂，現在可以是視覺藝術，VR虛擬實境及互動裝置數位藝術也在南美館展覽，藝術與人類心靈不斷對話，衍生各種表現形式，這是很自然的事。

潘襎說，車商來找場地時，館方評估可能有反對聲音，但從另個層面來看，南美館為綠建築，花草澆水及館內清潔用水使用雨水回收系統，與環保電動車工藝之美訴求同樣理念；況且，展示會是在晚上閉館空檔時的大廳空間，不在展間與展覽衝突，加上特斯拉的國際知名度，也讓台灣南美館被世界看見，絕非「飢不擇食」，「不是外界所想捧錢來辦趴都行，別作夢了！」

對於南美館出租場地辦車展，「么八二空間」主持人陳正杰認為，現在南美館要開始販售地圖，也要賣月餅，讓人不禁擔憂，一間美術館專業是什麼？

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，將藝術殿堂淪為車展場所，不倫不類。

但也有人支持，表示之前奧迪曾借日月潭向山遊客中心辦新車發表會，國美館內還有法義時尚名牌的走秀，而且還收費；巴黎羅浮宮大小皇宮也會出借給CHANEL、Dior公司做Fashion Show。

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