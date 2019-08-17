竹筍未煮熟 當心氰酸中毒

2019-08-17

記者劉濱銓／南投報導

夏天是竹筍的產季，但日前卻有報導稱有民眾吃了竹筍後，出現過敏及呼吸不順現象，原來是竹筍烹煮的時間不夠久，吃到含有毒性的氰酸，造成民眾呼吸短促；營養師提醒，未成熟的竹筍含有氰酸，料理竹筍時，最好選擇成熟的筍子，且一定要煮熟才能食用，以降低氰化物毒性，就不用怕中毒。

南投醫院營養師黃淑敏表示，天然蔬果中本來就存有天然毒素，包括生物鹼、含氰配醣體、血球凝集素、菇類毒素等，在植物內的氰酸跟醣類結合在一起，就叫做含氰配醣體，這類物質存在於李子、桃子、杏仁核中的杏仁苷，還有皇帝豆、樹薯中的亞麻苦苷。

出現過敏、呼吸短促症狀

含氰配醣體若經由植物酵素分解，或受到加工影響，會釋放出氰酸，將影響人體呼吸傳遞的進行，食用後產生呼吸短促、氣喘、痙攣、昏迷等現象。

黃淑敏強調，竹筍富含膳食纖維、微量元素，低脂、低糖，紅燒或涼拌皆適宜，只是未成熟的竹筍或筍尖部分含有氰酸，民眾挑選時，最好選擇成熟的竹筍，且一定要煮熟才能食用。

挑成熟竹筍 水煮至少25分鐘

烹煮時，建議將竹筍外殼去除、洗淨，放入冷水中，以中火煮滾，之後切換小火，續煮20-25分鐘，再將火關上，待溫度稍涼才打開鍋蓋，如此不僅可確保竹筍煮熟，以及甜味不流失，也可降低氰化物的毒性，只要仔細挑選及烹煮，就不用擔心吃筍會中毒。

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