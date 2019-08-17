看東西突冒黑洞 已罹黃斑部裂孔

2019-08-17

記者翁聿煌／新北報導

59歲蕭太太日前右眼視力突然異常，單眼看出去的影像，就像中間破了一個「黑洞」般，經醫師診斷為黃斑部裂孔，且右眼視力只剩0.01，接受「玻璃體切除手術合併內限膜轉植術」後，視力明顯改善，眼睛看出去的黑洞也不見了，避免日後視網膜剝離失明的風險。

單眼視力剩0.01

台北慈濟醫院眼科部醫師彭義傑說，位於視網膜正中央的黃斑部只有約0.02公分厚，是主宰視力的重要部位，一旦發生病變，將大幅影響視力，常見病變如「老年性血管增生」、「黃斑部皺摺」、「黃斑部裂孔」3種，第1種情況可透過藥物、雷射治療，第2種則可視情況嚴重度，決定是否手術，但若是黃斑部產生裂孔，不及時手術，則會造成視網膜剝離而失明。

「黃斑部裂孔」的主要危險因子是年紀增長與高度近視，須透過眼科「光學共軛電腦斷層」診斷，以往眼科醫師會將造成拉扯的玻璃體移除，再把視網膜表層的內限膜撕除，輔以特殊氣體灌入玻璃體腔，病患保持俯趴姿勢休息數週，促進裂孔密合，但術後仍有部分患者的黃斑部裂孔無法完全癒合；近年來眼科醫師在玻璃體切除後，不完全撕除內限膜，而將其部分保留，轉植覆蓋於黃斑部裂孔上，促進缺口密合。

視野現黑影扭曲 速就醫

彭義傑說，「黃斑部裂孔」的發生不會有任何徵兆或疼痛，有時發生於單眼，以致許多人平時看東西時不易察覺有異，直到偶然間遮住正常眼睛時，才發現視野出現黑影、扭曲變形，趕緊就醫。

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