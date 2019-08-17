不菸婦打鼾求診 竟驗出肺腺癌

2019-08-17

記者吳亮儀／台北報導

46歲的陳女士因睡覺打鼾嚴重，就醫檢查後竟發現左、右兩邊的肺各長了接近兩公分的腫瘤，確診是晚期的EGFR基因突變型肺腺癌。

左右肺各長2cm腫瘤

根據國健署癌症登記，台灣一年超過1.3萬人罹患肺癌，當中約一半是肺腺癌；醫界發現，多數肺腺癌患者是女性、且都沒吸菸，因肺癌初期沒特別症狀，等到病患有喘、咳嗽甚至疼痛等症狀時，往往已是晚期。

不適用外科手術的病患，除了傳統化療、放療外，目前有多種標靶藥物可提供有效治療。其中，針對「EGFR」基因突變的標靶治療藥物、也就是TKI類（表皮細胞生長因子接受體酪胺酸酶抑制劑）藥物的使用最為廣泛。

1/3肺癌患者有EGFR基因突變

據估計，在台灣大約1/3的肺癌患者有EGFR基因突變，肺腺癌患者則大約55%可找到EGFR突變。

雖然標靶藥物大幅增強晚期肺癌的治療效果，但許多病患會在一年左右，便因為抗藥性等因素，導致病情再度惡化。

台北醫學大學和雙和醫院的研究團隊發現，若將標靶藥物與現有的抗血管新生方法合併使用，做為具有EGFR基因突變的晚期肺腺癌病人的第一線治療，無惡化存活期可延長到近一年半。

台北醫學大學人體研究處人研長、雙和醫院胸腔內科醫師李岡遠指出，人體免疫系統本來應該是要幫忙對抗腫瘤，但腫瘤卻會把這些免疫細胞轉換成它的助手；這時若使用抗血管新生方法，則可將這種情況逆轉回來，讓這些細胞不再淪為腫瘤幫手，反過來共同打擊腫瘤。

由於晚期侵襲性肺癌患者有相當高的比例會出現腦轉移，約2成到4成，其中有EGFR突變者腦轉移比例更高，甚至可能高達6成會出現腦轉移。

許多病人即使原發部位腫瘤透過標靶藥物治療獲得良好控制，卻仍因腦轉移造成生活品質不佳及家屬照顧困難。

雙和醫院胸腔內科主任馮博皓指出，用抗血管新生方法聯合治療，這種「雙標靶治療」方式在顱內控制率更好、顱內控制率達80%，可大幅減緩顱內癌症的發展時程。

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