孕期身處高溫 美研究：新生兒恐體重過輕

2019-08-17

文／曾翌捷

根據歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）日前公布的衛星數據，正式宣告今年7月成為全球史上最熱的月份，比起2016年7月所創下的最熱月份紀錄，還要高出攝氏0.04度。

而中央氣象局的資料統計也指出，2018年全台均溫為24.22度，為歷年來的第五高溫。在全球暖化的長期趨勢下，特別熱或特別冷的極端氣候未來將越來越常見，而這樣的極端氣候，對於懷孕會造成什麼樣的影響呢？

由《環境健康觀點期刊》（Environmental Health Perspectives）發表的最新研究指出，極端高溫的暴露，特別是第二或第三孕期，會增加胎兒體重過輕的風險。

足月新生兒體重 減少15g

這篇研究統計了美國本土403個郡於1989到2002年共2959萬7735位新生兒的出生體重，並將其與當地氣候資料做連結，發現過高的氣溫會導致低體重新生兒的發生率，對於足月新生兒的體重則可能會減少約15克左右。

類似的研究也指出，高溫的暴露除了在懷孕初期容易增加流產與畸胎的風險外，也可能會影響新生兒的性別比率或胎死腹中的發生率。

孕婦由於受到體內荷爾蒙的影響與基礎代謝率的上升，使得體溫較孕前增加；萬一在孕期又過度增重，容易因為體表脂肪的增加而導致散熱不易，也讓孕婦對極端高溫的衝擊更顯得不堪一擊。因此，建議孕媽咪於外出活動前，應多留意當天的「酷熱指數」。

酷熱指數〉41 孕婦勿外出

酷熱指數是綜合「環境溫度」和「相對濕度」的數值，代表人體實際所感受到的體表溫度。

由於全台各地的濕度大多在70%以上，使得酷熱指數經常容易偏高。當指數大於41的警戒值時，應儘量減少外出。身處戶外時，也要多注意是否有頭暈、呼吸急促、心跳加快等不適症狀，以便適時休息。

同時也別忘了選擇陰涼且通風良好之處歇息，並減少衣物的覆蓋。必要時，也可以平躺，並將腳抬高，以改善血液循環。

另外，補充水份與電解質也可降低熱傷害的影響，並運用冷毛巾、冰袋或噴霧器，以協助體表持續降溫。

（作者為馨蕙馨醫院婦產科醫師）

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