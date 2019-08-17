《清潔隊員甄試》現職臨時人員加分爭議 藍議員互打

2019-08-17

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局正式清潔隊員甄試，經市長韓國瑜核定，將於月底舉行，但國民黨議員陳麗娜昨突然以現職臨時人員加分不公要求停辦，環保局昨討論後，仍認為「無違法之虞」，決定依原訂辦法進行甄試。

陳麗娜認不公 環局︰無違法

這項甄試辦法今年五月在議會市政總質詢時，國民黨議員陳玫娟就曾爭取現職臨時人員保障名額，建議開放一定比例的名額給臨時人員，當時韓國瑜答覆「研擬採酌予加分方式」處理。

陳玫娟質詢爭取保障名額

陳玫娟還說，完全是體恤清潔隊員的辛苦，為他們發聲，現在政府機關要拿錢走後門已是不可能的事情！陳麗娜與陳玫娟都說，沒有與對方討論過這個問題，但都了解「各有各的立場」，是站在不同角度看問題。

今年清潔隊員甄試將於八月卅一日筆試，九月一日術科考試，錄取名額為正取一九三名、備取四七六名，吸引一萬兩千人報名，競爭激烈。

1.2萬人報名 臨時員最多加7分

陳麗娜昨召開記者會，認為「現職臨時人員」竟可以最高加七分的「護內條款」，只要服務年資一年以上，每個月加總分○．一五分，上限七分。這次報考的環保局現職臨時人員就有三百多人，他們本就熟悉業務，若再予加分，基本上就是臨時人員轉正的過水考試，對其他人不公。她說，這是前朝在二○一五年用「內部甄試」辦法甄選「儲備清潔隊員」。監察院曾調查後指出，這種做法「違背政府機關用人公平、公開之原則，難謂妥適」。

環保局表示，採公開方式辦理甄選，用人機關可因事、因地、因時制宜，視需求決定甄試條件；現職人員對工作技能及業務嫻熟度的延續性，參酌其他縣市清潔隊員招考的加分機制而訂出辦法，並無違法之虞。

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