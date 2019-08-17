為愛健走 內壢國中遠征日月潭

2019-08-17

〔記者許倬勛／中壢報導〕中壢區內壢國中連續兩年舉辦「為愛百里健走」活動，昨天上午八點多，校長林祺文率五十名師生從學校出發，搭乘火車至彰化員林，以五天四夜時間，挑戰健走一二○公里至南投日月潭，同時向各地扶輪社募款，所得將全數贈與「心路基金會」幫助遲緩兒。

連續兩年參與的學生賴學論說，比起去年花東之旅，遠征日月潭雖減少里程數，不過途中得經過崎嶇山路，對體力負荷不小，但想起苦行是為了幫助他人，體內就會湧出源源不絕的能量，鼓勵自己咬緊牙關撐下去。

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