土地公民藝節 日德島阿波舞公演

2019-08-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕「二○一九土地公國際民俗藝術節」將於九月七日、八日在桃園藝文廣場、大溪福仁宮登場，該藝術節前身為「桃園市土地公文化節」，在桃園區已有十一年歷史；今年首度增加大溪場活動，九月七日上午在大溪福仁宮前廣場，演出日本德島阿波舞、大溪在地陣頭文化，帶給市民豐富多元祭典體驗。

明天有布袋戲暖場演出

桃園市文化基金會昨在桃園市土地公文化館舉行啟動記者會，由副市長李憲明主持；李憲明表示，除了九月七日、八日三場主場活動外，本月十八日邀請五洲桃興閣掌中劇團，帶來全新劇本「土地公救豬豬」，做為民藝節系列活動的起跑演出，上、下午在土地公文化館各有一場表演。

今年的土地公國際民俗藝術節更強調國際性民俗藝術，九月七日在桃園藝文廣場舉行桃園市公移駕、安座大典，並有日本德島已有四百多年歷史的阿波舞及在地團隊十鼓擊樂團表演，晚上則由一心戲劇團演出平安戲。

九月八日除上午的乞龜求壽桃、再生家具搶好康外，傍晚還有馬來西亞手集團、日本德島阿波舞、桃園市國樂團表演；當天也會舉辦兩場阿波舞教室，由阿波舞振興協會的舞者親自教學，歡迎民眾一起來體驗阿波舞的魅力。

搭配土地公國際民俗藝術節，桃園市土地公文化館也舉辦一系列體驗課程與小旅行，詳情請上「桃園市土地公文化館」臉書專頁查詢。

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