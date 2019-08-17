花蓮市中央路四段19日起施工 車道縮減

2019-08-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市中央路主要連接新城鄉、花蓮市與吉安鄉，屬交通大動脈之一，其中中央路四段因長年車流量大且多處路面嚴重破損，獲內政部逾二千萬元補助經費改善，縣府將於十九日起動工，先行施作北上車道，並採單一車道通行，預計十月底前南、北雙向車道改善工程可望全面完成。

施工總長逾1500公尺 10月底前完工

中央路四段由省住都局時期興闢完成，現為花蓮市指標性道路，不僅車流量大，且常因配合各式水電、網路線等設備提升，經常需要刨除施工，因路面老舊殘破，內政部建署補助改善經費二千四百萬元辦理道路品質改善工程。

先施作北上車道 採單一車道通行

縣府建設處土木科技士古維民說，中央路四段施工總長一千五百七十七公尺，範圍位於中山路口至新生橋間，因路況多處嚴重破損，嚴重影響用路人安全，預計十九日起開始進行道路改善施工，目前已在北上車道設置交通桿。

他說，改善工程主要針對外側車道路基底層替換改善及整體道路鋪面進行重新刨鋪，先前已請管線單位就設施框蓋完成下地作業，十九日起從北上車道進場施工，由於工程需下挖卅公分，均先動工外側車道，保持內側通行。

因應中秋連假 暫停施工恢復通行

古維民說，即起已採交通維持方案「半半封阻」方式，保持單一車道通行，施工後南下車道維持通行，唯北上車道將先維持單一車道通行，工期預計一個月後再換施作南下車道，由於考量中秋連假車流量大，屆時將暫停施工恢復南北雙線通行。

縣府建設處長鄧子榆說，施工過程恐影響用路人不便，縣府已請市公所、當地里長協助公告週知，請民眾非有必要時能避開施工路段行駛，南北雙向車道改善預計於今年十月底前全面完成。

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