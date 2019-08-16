罹癌電療致淋巴水腫 隨身帶桶接滲液

2019-08-16

記者方志賢／高雄報導

59歲的王先生，鼠蹊部因肺癌轉移造成左大腿骨折，接受手術及電療後，左小腿出現淋巴水腫，「皮膚破洞超過300處，隨身備水桶接滲液」，他說「甚至比罹癌還痛苦」，所幸接受「超顯微淋巴管靜脈吻合術」，左小腿淋巴水腫才獲改善。

高雄長庚醫院昨宣布成立「淋巴水腫中心」，並慶祝突破200例手術成功，多名淋巴水腫病患，也現身分享接受治療的心路歷程。

淋巴管靜脈吻合術 助重生

高雄長庚淋巴水腫團隊主任、整形外科醫師楊家森表示，在已開發國家中，約有2成乳癌及4成婦癌病患接受治療後，因淋巴回流受阻，形成淋巴水腫，台灣每年新增5000例，患者出現肢體腫脹變形，甚至不時滲出淋巴液。

楊家森說，過去治療淋巴水腫，多採用破壞性的淋巴水腫組織切除及植皮方式，但無法治本。4年前，他引進「超顯微淋巴管靜脈吻合術」，將淋巴引流，改善肢體腫脹問題。

王先生表示，6年前發現罹患肺癌，因癌細胞轉移，造成左大腿骨折，接受全髖關節置換術及電療後，3年前左小腿淋巴水腫，皮膚不時流出淋巴液，全身飄散惡臭，睡覺時，身體要斜躺，讓腳放在水桶上，否則床上濕成一片，小腿像「生菇」（發霉）一樣，左小腿接受超顯微手術3年，幾乎已回復正常。

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