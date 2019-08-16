腎友全身搔癢 中醫止癢配方見效

2019-08-16

記者翁聿煌／新北報導

66歲的黃先生洗腎10年，5年前開始出現全身搔癢的情形，無論照光治療、擦止癢藥膏都沒有效，之後還出現類似膿包的尿毒痘，經常抓到全身是血，癢到無法入睡，經腎臟科醫師會診中醫師，讓黃先生口服科學中藥包輔以新研發的止癢藥浴包和藥膏，兩個月後搔癢程度大為改善，總算能一覺到天亮。

台北慈濟醫院中醫師呂秉勳說，慢性腎臟病患者近年逐漸增加，當腎臟功能衰退，身體無法維持正常新陳代謝，體內廢物無法由尿液排出，積存體內，出現種種不適症狀就是「尿毒症」。

出現尿毒症 癢到無法入睡

研究資料指出，尚未接受透析治療的腎臟病患，有1至3成的機率會出現尿毒症的搔癢情形，而腎臟病末期，接受透析治療又有搔癢困擾的患者多至9成。

尿毒搔癢症病患的搔癢範圍涵蓋背部、腹部、頭部、手臂，經常在夜裡發作，影響睡眠。

呂秉勳表示，除了讓黃先生口服清熱解毒的中藥，輔以針灸、耳豆來抑制腦部中樞，減少搔癢外，同時以外敷藥膏、藥浴，經由皮膚吸收，抑制產生發炎物質。

他指出，造成尿毒搔癢症的原因極其複雜，一般中醫治療兩個月，病患會有改善，即可停藥，不須終生服藥，但仍須遵從西醫醫囑，注重飲食及鈣、磷攝取，避免使用民間偏方與來路不明的草藥，以免造成腎臟負擔。

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