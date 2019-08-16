大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌 免費4癌篩檢 每年6萬人提早發現罹癌

2019-08-16

記者吳亮儀／台北報導

癌症連續37年蟬聯國人十大死因之首，但若早期得知罹癌、早期治療都能健康活得長久；國民健康署統計，每年透過國家補助的四癌篩檢，發現4.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案。

國健署從99年起，推廣四大癌症篩檢，包括大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，目前每年有510萬人次篩檢，平均會發現4.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案。

有效降低癌症死亡率

國健署指出，實證醫學證明，癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率。分析顯示，子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每兩年一次糞便潛血檢查可降低23%大腸癌死亡率；每兩年一次乳房Ｘ光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26%死亡風險。

依台灣癌症登記資料庫顯示，各癌別癌症的早期癌第0期到第1期的5年存活率分別為女性乳癌90%以上、大腸癌為85%、子宮頸癌為93%、口腔癌（含口咽下咽）則為78%。

罹癌不是老年人的專利，根據國民健康署癌症登記資料顯示，平均每10名癌症患者中，就有一人是20歲到44歲的青年。青壯年千萬不能自恃年輕身體好，就忽視身體健康。

這幾年青年人口幾乎都佔罹癌總人數的10%左右，例如2016年全國總罹癌數達10萬5832人，20歲到44歲的青年有1萬844人。青年罹癌死亡人數則是逐年下降：2013年至2017年分別為2452人、2396人、2301人、2273人、2106人。

雖然國健署的免費癌症篩檢有年齡和資格限制，不過年輕人也能自費到醫院做檢查，若能提早發現罹癌，早期治療效果好。

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