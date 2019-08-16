中醫調養 大叔不怕沒髮度

2019-08-16

文／黃琦雯

什麼事情能讓男人從「歐巴」變成「大叔」？相信很多人直覺反應就是頭髮。

禿頭易顯老，對於年輕男性心理及社會層面影響特別明顯，尤其男性受雄性激素的影響，掉髮的情形較女性明顯，其發生率和嚴重程度也會隨年齡增長而增加，其成因與基因遺傳有關。

調養肝腎精血 清熱利濕

以中醫的觀點來說，「肝藏血，髮為血之餘」、「腎藏精，其華在髮」，肝血腎精的變化往往會影響頭髮的生成。

雄性禿的患者，初期前額兩側的髮線逐漸後退，或頭頂處的頭髮變細、變稀疏，頭皮出油量大、頭皮搔癢、頭皮屑多，使得頭皮血液循環變差，導致營養物質無法運送至髮根，使頭髮生長緩慢，不易固定於頭皮，這類型的人屬於「血熱」、「濕熱」的體質，因此中醫在治療上以調養肝腎精血、清熱利濕為重點，而日常生活的保健也是很重要的。

◎日常生活方面：

●遠離濕熱體質首先必須戒除油炸食物及飲酒習慣，避免皮脂腺分泌過盛阻塞毛孔，加速掉髮及不易新髮生成。

●多攝取蛋白質、黑芝麻、深色蔬菜，其中山藥、蓮藕是不錯的選擇。

●適度清潔毛髮，選擇成分簡單的洗髮精，注意勿用過熱的水清洗。

●少熬夜，適當排解壓力。

◎穴位按摩方面：

有雄性禿症狀患者，可在頭部百會穴、四神聰穴、神庭穴、頭維穴按摩疏通頭皮經絡；腿部穴位部分，可按摩血海穴、三陰交穴、太衝穴，調整全身氣血，幫助毛髮獲得營養，每穴按摩5秒，重複3次，一天兩次。

◎中藥茶飲：

頭皮出油量大及有掉髮症狀患者，可選擇含有枸杞、何首烏、旱蓮草、白鮮皮、薄荷葉等中藥材茶飲飲用。

由於薄荷長時間煎煮有損藥性，可於其他藥材熬煮好前5分鐘再加入，最後撈起所有藥材後飲用，可助調養精血、清利濕熱，適合雄性禿患者飲用；不過每個人體質都不盡相同，可請中醫師評估調整後再飲用較為適合。

（作者為恩主公醫院中醫部醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法