嘉義山區豪雨落石 169縣道中斷

2019-08-16

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕受西南風增強影響，嘉義山區昨天中午前出現豪雨，造成多處落石、坍方、路樹滑落，致影響交通，一六六、一六九縣道因而中斷，其中，一六九線上午搶通，下午又坍方中斷；嘉義氣象站指出，嘉義地區在今天清晨至上午，仍易出現短時間強降雨，提醒民眾外出注意。

今仍易出現短時間強降雨

農委會水土保持局昨發布的土石流潛勢溪流，嘉縣共有八十七條列入，其中已達土石流紅色警戒十四條、黃色警戒三十四條，合計四十八條。

據中央氣象局雨量預測，昨入夜後，嘉縣梅山鄉、阿里山鄉可能達土石流紅色警戒發布標準，必要時須進行預防性撤離。

嘉義氣象站表示，嘉縣山區昨降雨集中在清晨至中午，至中午十二點為止，以大埔鄉表湖二四二毫米最高，阿里山鄉茶山二三五豪米居次，山區累計逾一百毫米觀測點達二十處；嘉義地區昨、今兩天的累積雨量預估，山區二百至三百五十毫米、平地一百五十至二百五十毫米。

166縣道巨石阻車道 已搶通

因雨勢大，嘉義山區部分道路出現坍方及落石，其中，一六六縣道七十三公里處（梅山鄉瑞里段）昨天中午因巨石掉落占據車道，一度交通中斷，經搶修已恢復通車。

一六九縣道三十二公里處（阿里山鄉達邦段）昨天上午因道路崩塌交通中斷，立即搶修通車，結果下午又坍方，再度中斷。

縣府表示，因應此次豪雨，昨下午五點成立應變小組，並在轄內易淹水地區預布移動式抽水機一百八十七部，防範積淹水。

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