雲林／中元普度供品 2千斤水果5分鐘搶光

2019-08-16

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕虎尾中元普度昨晚盛大登場，七個普度區大拚場，冰雕、鹽雕、肉山、火舞、炮城、滿漢全席各顯神通，火辣的鋼管秀大吸睛，城開不夜。另在北港朝天宮、武德宮有盛大廟普，鬼、神、人和諧同樂。朝天宮普度有青菓舖準備二千斤水果，法會結束後開放拿取，不到五分鐘搶光光。

虎尾7區供品大拚場 迎接好兄弟

虎尾鎮是台灣最熱鬧的中元普度活動之一，素有「北基隆、南虎尾」，全鎮分為東、西、南、北、中、福德和德興宮七區普度，肉山祭品五花八門讓人目眩，昨天下午三點普度開香，依古禮由法師為超過三公尺高的普度公「大士爺」開光點眼，入夜吸引數萬人潮湧進虎尾市區，小鎮熱鬧滾滾。

為避免普度祭典變調，虎尾警方取消休假全面警戒，加上雲林縣警察局警力支援在各個普度區佈署，全程盯梢錄影蒐證，嚴防表演者激情演出春光外洩露點，讓觀眾大喊沒有福利。

冰雕、鹽雕、滿漢全席排場豪華

北區金羅殿今年推出「大敬禮」成為普度會場熱點，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學等人都到場主持開香並參觀各普度區，讚不絕口，高雄市長夫人李佳芬也回到雲林參加中元普度。

虎尾中元祭是一場結合宗教、民俗、文化、藝術、地方民俗特色的普度盛會，各區會場都擺設數百桌以上山珍海味各式供品，排場極盡豪華，迎接「好兄弟」享受人間祭祀。

鋼管、重機女郎熱舞 員警站崗

各普度區為炒熱氣氛都搭設舞台，另有吉普車鋼管女郎、重機女郎定點熱舞表演，倒是舞台旁全數都有員警「站崗」，表演者只能大擺POSE讓觀眾拍照，不少小朋友在台下或辣妹旁欣賞清涼秀，家長都見怪不怪。

北港朝天宮昨天下午在廟前廣場周圍舉辦中元節普度法會，鎮內各行各業都準備豐盛普度供品祭拜「好兄弟」，青菓舖準備二千斤水果，法會結束後開放拿取，不到五分鐘搶光光，令人咋舌；北港武德宮則準備三千七百桌供品普度，台塑六輕廠準備四百三十桌豐盛供品祭祀「好兄弟」祈求平安順利。

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