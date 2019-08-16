成本增加 桃園鐵路地下化經費破千億

2019-08-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部鐵道局完成桃園鐵路地下化綜合規劃，由於岸壁式月台改為島式月台增加施工成本等因素，總經費也由九六四億元修正為一○五六億元；市長鄭文燦昨天受訪時表示，當初市府只是做可行性研究報告，鐵道局進行綜合規劃時有權修正，調整經費是基於鐵路營運的車站設計等原因，如果核定過低可能導致未來發包不順利。

鐵道局完成綜合規劃

鄭文燦表示，當初市府進行可行性研究報告，總經費九六四億餘元，不過按規定，最後核定經費在綜合規劃階段，因為事涉鐵路營運，包括各站月台、車站、路型等設計，鐵道局保有最後審定權利，加上考慮工程物價指數提高，會在最後的綜合規劃進行調整。至於市府則是配合都市計畫修正、沿線土地徵收等作業，也希望綜合規劃早日核定。

鄭文燦也提到，中央對於桃園鐵路地下化地方分擔款還沒有核定，市府希望比照高雄模式、也就是工程經費的廿五％來核定，未來鐵路地下化也會有開發收益，希望沿線包括中路站、平鎮站都能進行都市計畫開發，挹注市府財政負擔。

通車時程是開工後7年

鄭文燦也提到，當初中央與地方都達成共識，通車時程是在開工以後七年，這是以綜合規劃核定日為準，核定後正式開工並在七年完工，有些先導工程已經做了，比如中壢的A23站，包括中壢臨時站，因此並沒有延後問題。

岸壁式月台 改為島式月台

預算增加主因，包含永豐、中原、平鎮等三座通勤車站，由原規劃的岸壁式月台改為島式月台，另中路車站調整為可待避車站，有助於台鐵靈活調度，另配合中壢站軍用月台需求，將該軍用月台移至富岡站，最後是減少用地徵收及拆遷，採軌道支承板工程工法施工所致。

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