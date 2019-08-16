竹塹中元城隍祭 千人遶境直播

2019-08-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市竹塹中元城隍祭奉旨賑孤遶境活動，昨天由副市長沈慧虹與立委柯建銘等人共扶都城隍爺公神轎，與上千信眾從城隍廟出發，沿路陣頭表演，鞭炮聲不斷，民眾圍觀和設香案祭拜。

新竹都城隍廟主祀「都城隍．威靈公」，是全台位階最高的城隍爺，建廟兩百多年，保存悠久的中元祭典古禮儀式，這項傳統民俗活動也是新竹市唯一的民俗無形文化資產。

市府這幾年與都城隍廟合辦祭典活動，吸引包括外縣市及外國人等民眾參與，認識新竹市此一在地傳統宗教活動。

都城隍爺奉旨賑孤遶境出巡，用意是藉由神明的實地考察，消解地方不好的事物或厄運，祈求平安，遶境所到之處，民眾擺設香案虔誠祭拜，並燃放長串鞭炮歡迎。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，早期城隍爺出巡時，各地士紳都都會要求城隍爺到家廟或祠堂讓他們「奉茶」，後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，加上鄭家出了開台進士鄭用錫，城隍爺會在遶境途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」，並飲雞蛋墊底的燕窩湯而後離去，名為「鄭厝貢燕」，是中元遶境最高潮，具傳統文化和地方民俗特色。

每年中元節，全台各地宮廟陣頭也會齊聚新竹都城隍廟參與遶境，今年邀請戊己劇團，將傳統藝陣結合雜技進行表演，市府也在都城隍廟準備兩百吋大螢幕，在新竹都城隍廟粉絲專頁直播，讓民眾可以隨時觀看這項中元節傳統遶境盛會。

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