彰化機車下鄉考照 暑假場場爆滿

2019-08-16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕不少學生利用暑假期間，考張機車駕照！彰化縣監理站辦理「機車下鄉考照」，暑假期間場場大爆滿，其中許多考生為年滿十八歲的高中畢業生，他們利用大學開學之前，爭相報名，使得「機車下鄉考照」幾乎場場爆滿。

準大學生很需要 民代開辦多場

彰化監理站因位於花壇鄉，對於住在田中、北斗、二林等地區的民眾來說，距離較遠，若是前來機車路考，單趟車程動輒超過一個小時，為了便民起見，監理站開辦下鄉考照服務。而在最近，包括社頭鄉公所、立委洪宗熠及柯呈枋服務處、國民黨的民眾服務站等單位都提出申請，其中洪宗熠服務處就辦理六場，每一場都是「秒殺」。

昨天下鄉考照的「溪湖場」，在溪湖國小登場，一百廿名考生不畏風雨，就是為了一圓「有照真好的美夢」。監理站陳姓課員說，暑假期間的下鄉考照，彰化縣內均已報名額滿，報名踴躍的原因，係因年滿十八歲的考生即將上大學，很多「準大學生」為了通勤需要，必須有機車駕照；其次，很多學生工讀的條件都須備駕照，他們平日沒有時間考照，都利用暑假應試。

立委洪宗熠說，南彰化民眾機車考照非常不便，他協調十多名人力志工，讓監理站更願意下鄉服務。

監理站︰公司、團體都可申請

監理站表示，過去與監理站配合的單位大都是公務部門，其實只要有三十名以上的公司、團體、鄉鎮向監理站提出申請，他們就會排定時間下鄉服務，寒暑假熱門每場均超過百人。

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