清境高空觀景平台 9月開放觀星

2019-08-16

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕合歡山通過國際認證成為亞洲第三座國際暗空公園，縣府擬九月先夜間局部開放清境高空觀景平台，讓民眾觀星，初期先採預約制，台北市天文協會常務理事劉志安建議，以樓梯反光條增加夜間安全性，清境觀光協會理事長魏振宇則表示，已在培訓在地居民當觀星導覽員，將來可配合為遊客導覽。

先期採預約制 觀光業者培訓導覽員

南投縣長林明溱昨由觀光處長李孟珍等人陪同，現勘合歡山鳶峰和舊昆陽派出所，了解尚在進行的鳶峰觀星平台、廁所改善等工程，以及舊昆陽派出所設置天文台的可行性。

縣府觀光處長李孟珍表示，鳶峰停車場和舊昆陽派出所會各設置一處展館，其中舊昆陽派出所一樓會設觀星服務旅遊中心，另也會在沿線設十二星座廊道。而夜間開放清境高空觀景步道，會在九月配合該步道二期步道完成進行局部開放，開放觀星地點是步道的大平台，因工作人力的問題，先期會採預約制。

觀星達人︰樓梯貼反光條或漆夜光漆

台北市天文協會常務理事、台灣星空守護聯盟創辦人劉志安建議，若要夜間開放清境高空觀景步道，不製造光害和遊客夜間安全的原則下，建議樓梯能貼反光條或漆夜光漆，並設觀星導覽員為遊客導覽解說。

清境觀光協會理事長魏振宇則說，因只開放大平台，所以不會有夜間視線安不安全的問題，未來會請民宿帶遊客觀星時，準備觀星專用手電筒，另協會已培訓在地居民當觀星導覽員，將來可配合為遊客導覽。

至於舊昆陽派出所設天文台和觀星旅遊服務中心，李孟珍說，已與東勢林管處和太管處有共識，將來會進行簡易環評，設置服務中心和展館應無問題。劉志安則建議，昆陽派出所的一樓仍應保留雪季救護站功能，二樓再設教育型天文台。

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