花蓮準公幼增至13所 近千人受惠

2019-08-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕準公共化幼兒園政策上路後，花蓮縣一○八學年共計十三所私立幼兒園加入，平均分布新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、玉里鎮及富里鄉，較一○七學年度新增五所，今年約有近千名幼童受惠，招生率達九成，每生、每月繳費最多不超過四千五百元。

一般家庭月繳最多4500元

中央準公共化托育政策去年開始實施，花蓮縣共有四十三家私幼，其中四十一家符合「收費數額」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等六項準公幼要件。

花蓮一○七學年度有八所私幼簽約成為準公幼，今年增加至十三所，總核定招收九百三十六人，一般家庭家長只需月繳交最多四千五百元，第三名以上子女繳費再減一千元，低收、中低收入家庭子女則「免費」，學費差額由政府撥付園方。

花蓮縣政府昨與十三所私幼簽訂準公共化契約，提供平價教保服務。縣長徐榛蔚說，縣府配合中央推動準公共化幼兒園政策，提升幼兒園質、量，更提高家長選擇平價教保的就讀機會，盼能提升花蓮生育率、就業率並減緩人口外移問題；目前幼兒園公共教保服務化比率為七九．二六％，除人口稠密的花蓮市、吉安鄉比例未達六成外，其餘鄉鎮皆達八成以上。

東華大學花師教育學院長范熾文說，東華共有二所附設幼兒園，其中私立實驗幼兒於一九九六年開始招生，主要服務教職員工子女，一直秉持公立化經營，今年首度加入準公共化行列，除跟進政府政策，也盼提供更優質、優惠的教保服務。

詳細準公幼名單可上全國教保資訊網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法