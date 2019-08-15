搶救牙齒 牙髓血管再生術成功率高

2019-08-15

記者王涵平／台南報導

一名15歲青少年牙齦腫脹兩個多月，經醫師診斷為牙髓壞死合併慢性根尖膿瘍，採取「牙髓血管再生術」治療，癒合狀況良好。

柳營奇美醫院牙醫師許容福表示，患者的左側牙齦持續腫脹，門診檢查發現，他的左側下顎第二小臼齒的中央咬頭有磨耗，頰側牙齦處出現瘻管，觸診時會感到疼痛，對冷溫測試沒有反應。

進一步在Ｘ光攝影檢查下，發現這顆牙齒的牙根未發育成熟，並伴有根尖病灶，診斷為牙髓壞死合併慢性根尖膿瘍。經討論後，決定採取牙髓血管再生術（或稱再生牙髓治療步驟方式）治療。

許容福指出，患者完成治療後，以複合樹脂作永久填補，回診追蹤時，已無臨床症狀，根尖病灶已癒合，且根管管壁增厚、牙根長度增長。

傳統根管治療 牙齒易斷裂

傳統根管治療時，有時牙齒常因牙根過短及管壁過薄，使得治療中或治療後的牙齒容易斷裂。而再生牙髓治療步驟是近來被提出可取代傳統根尖成形術的治療方式，優點是牙根有機會繼續發育成熟，增加牙根長度及管壁厚度，以減少斷裂的風險。

許容福說，目前的研究結果，牙髓血管再生術這一類的再生牙髓治療步驟，治療成功率相當高，提供「根尖未成熟恆牙」的治療新選擇，但臨床上，究竟該採取什麼治療方式還是需要患者與醫療人員進一步討論。

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