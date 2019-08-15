通宵打麻將 誘發急性青光眼

2019-08-15

文／黃偉成

下午3點天氣正熱，一名50多歲女病患表情痛苦地走進診間，遠遠就可明顯看出她的右眼好紅。患者主訴這樣的狀況已經兩天了，昨天在家照鏡子時發現，覺得只是過敏性結膜炎，也沒太在意，結果今天更嚴重。

眼壓升高 造成視神經受損

縱使外觀都是眼睛紅，但其實有很多可能性，雖然最常見的確是結膜炎，不嚴重很快就會好，但沒檢查無法確定，不能有僥倖心態喔。而這位女子檢查後發現她的眼壓很高，是一般人的3倍高，原來她是急性青光眼發作。仔細問她最近生活有什麼不同？原來她喜歡打麻將，最近接連好幾天通宵，作息嚴重不正常，導致青光眼發作。

青光眼有多種分類，但最主要原因還是跟眼球內壓力增加有關，眼壓升高使得視神經受損，造成視野、視力傷害。正常的眼球內部都有稱為房水的液體在循環，提供眼球內部的營養與代謝。如果循環過程出現障礙，房水無法順利流出，眼壓就會升高產生青光眼。

若拖延不就醫 嚴重恐失明

這名女病患會急性發作是因為天生內部構造空間就較狹窄。當年紀漸漸增加，白內障開始產生，使得房水流動空間更侷促。這時若有某些誘發因子，例如情緒劇烈波動、光線明暗轉換、一些影響自律神經的藥物等，就會讓出口突然阻塞住，眼壓急速且劇烈地升高。一般症狀會劇烈眼睛疼痛、視力模糊、頭痛、噁心、嘔吐。倘若一直未處理，視神經會快速受損萎縮，產生不可逆的視覺傷害，甚至失明。

目前青光眼治療方式主要還是以控制眼壓為主，包括點眼藥水、口服藥物、點滴注射、眼睛雷射，以及手術治療。

這名女病患在使用藥物及雷射後，順利控制住眼壓，之後只要定期追蹤控制，以及改善生活方式，仍可保有良好的視力。

（作者為明明眼科院長）

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