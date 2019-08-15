腎衰竭服血糖藥 嬤乳酸中毒險送命

2019-08-15

文／林軒任

73歲的朱阿嬤患有高血壓、糖尿病及輕微腎功能不佳，平時透過施打胰島素及服用降血糖藥物控制，日前因連續多日精神不佳、虛弱無力，家人驚覺不對勁，將她送至急診，抽血檢查發現她的血液極酸，血液中乳酸值飆高，檢查後發現為降血糖藥導致「代謝性酸中毒」，經緊急洗腎兩天後，才將阿嬤從鬼門關救回來。

緊急洗腎清毒素 才脫離險境

患者在急診抽血時發現，其血液酸鹼值小於6.8（正常值為7.35-7.45）、血液中乳酸值高達220mg/dL（正常值為4.5-20mg/dL）且合併有血壓過低及呼吸急促，並呈現昏迷現象，立即緊急施打鹼化血液藥物，當即建議阿嬤洗腎，清除血糖藥物以保命。

起初家屬擔心阿嬤恐因此終身洗腎而不願配合，經解釋洗腎是為了清除體內的藥物及其造成的酸中毒，待毒素清除後，多數人可脫離洗腎，阿嬤洗腎兩天後，血液酸鹼值和乳酸值終於恢復正常，脫離險境。

引起代謝性酸中毒的原因相當多，此案例的阿嬤因患有糖尿病，平時遵照醫囑服用降血糖藥物Metformin，但日前因泌尿道感染，導致腎功能急性惡化，但仍持續服用Metformin，導致藥物排泄速度延長，造成乳酸中毒，進而出現呼吸急促、喘、嗜睡、血壓下降等情況。

其實各家藥商生產的降血糖藥物，上市前都會經安全性評估，但仍須留意2至3種降血糖藥物，並不適合用於腎臟功能不佳的患者，如Metformin雖是目前最普遍使用的降血糖藥物，但若是腎臟功能不佳的患者，或如朱阿嬤因感染造成急性腎臟衰竭，在不知情狀況下仍沿用這類藥物，便會造成酸中毒。

發生率低 民眾用藥仍需注意

乳酸造成的酸中毒是此藥罕見且嚴重的不良反應，發生率僅約10萬分之3，故糖尿病患者使用此藥品之前，以及用藥期間，應定期檢查腎臟功能，才能避免代謝性酸中毒的風險。一旦有此藥物造成的乳酸中毒，一般原則為先穩定生命徵象，如果能夠及早透析，將藥物清除，患者便能及早恢復，大多也能脫離透析。

建議長期服用降血糖藥物的民眾，當身體出現異狀時，除了積極接受治療外，更需與醫師討論是否調整用藥，以降低不良反應的發生。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任）

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